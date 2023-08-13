Англія

Англієць українського походження пов'язав майбутнє з "вовками".

Центральний захисник та новоспечений капітан Вулвергемптона Макс Кілман продовжив контракт зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

26-річний англієць українського походження підписав із клубом АПЛ нову довгострокову угоду, яка буде розрахована до літа 2028 року.

Раніше було офіційно оголошено, що Кілман став новим капітаном Вулвергемптона починаючи з сезону-2023/24.

У минулому сезоні Макс Кілман провів 41 матч у всіх турнірах, у яких він заробив чотири попередження.

Нагадаємо, що у 2020-2021 роках Кілман заявив про своє бажання виступати за національну збірну України, яку на той момент очолював Андрій Шевченко. Макс навіть отримав український паспорт, проте ФІФА не дозволила йому надягнути "синьо-жовту" форму через його виступи за збірну Англії з футзалу.