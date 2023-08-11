Англія

Захисник отримав капітанську пов'язку.

Англієць українського походження Макс Кілман став новим капітаном Вулвергемптона, повідомляє пресслужба клубу.

Після відходу Рубена Невеша в Аль-Хіляль новим капітаном "вовків" призначено Кілмана. Він виведе команду як новий капітан на матч проти Манчестер Юнайтед в першому турі АПЛ, який відбудеться в понеділок, 14 серпня.

У минулому сезоні Макс Кілман провів 41 матч у всіх турнірах, у яких він заробив чотири попередження.

Нагадаємо, що у 2020-2021 роках Кілман заявив про своє бажання виступати за національну збірну України, яку на той момент очолював Андрій Шевченко. Макс навіть отримав український паспорт, проте ФІФА не дозволила йому надягнути "синьо-жовту" форму через його виступи за збірну Англії з футзалу.