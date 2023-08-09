Англія

"Молотобійці" можуть продати ще одного футболіста за величезну суму.

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета може продовжити свою кар'єру у складі Манчестер Сіті. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "молотобійців" готове розлучитися з 25-річним бразильцем цього літа за 85 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше інсайдер Фабриціо Романо заявляв, що саме таку суму прописано у контракті футболіста, але активувати її можна буде наступного літа.

Також повідомлялося, що "міщани" вже зробили пропозицію для Вест Гема у розмірі 81,5 млн фунтів.

Нагадаємо, цього літа Вест Гем вже продав свого капітана Деклана Райса до Арсеналу за 105 млн фунтів.

Минулого сезону Пакета провів 43 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав сім гольових передач.