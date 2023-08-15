Англія

Новачок "канонірів" отримав серйозне пошкодження.

Арсенал в рамках першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Ноттінгем Форест та переміг з рахунком 2:1.

Втім, були й погані новини для лондонського клуба — пошкодження наприкінці першого тайму отримав захисник Юррієн Тімбер.

Як повідомляє видання De Telegraaf, нідерландець пошкодив хрестоподібну зв'язку коліна. На відновлення піде декілька місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Артета анонсував повернення Зінченка після травми.