Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 12 серпня 2023 року, 15:00.
Арсенал — Ноттінгем Форест, Getty Images
13 серпня 2023, 12:59
У матчі стартового туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на своєму полі здобув перемогу над Ноттінгемом Форестом (2:1).
Перемогу команді Мікеля Артети принесли забиті м'ячі у виконанні Нкетії та Саки. У складі "лісників" єдиний м'яч забив Авонії.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Ноттінгем Форест у першому турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Арсенал — Ноттінгем Форест 2:1
Голи: Нкетіа, 26, Сака, 32 — Авонії, 82.
Арсенал: Рамсдейл — Тімбер (Томіясу, 50), Вайт, Саліба, Парті — Гаверц, Райс, Едегор — Мартінеллі (Магальяйнс, 86), Сака, Нкетіа (Троссар, 73).
Ноттінгем Форест: Тернер — МакКенна, Ворролл (Вуд, 90), Болі — Айна (Вільямс, 72), Мангаля (Куяте, 90+1), Даніло (Авонії, 71), Ор'є — Гіббс-Вайт, Єйтс — Джонсон (Еланга, 80).
Попередження: Тімбер, Вайт — Айна, Мангаля.