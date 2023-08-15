Англія

Судді на VAR були покарані за свою помилку.

Манчестер Юнайтед відсвяткував початок сезону перемогою у матчі проти Вулвергемптона (1:0). Проте наприкінці зустрічі відбувся доволі спірний епізод, коли Онана влетів у Каладжича в штрафному майданчику.

Як повідомляє The Guardian, офіційних осіб матчу покарали тим, що не допустили до участі в іграх Прем'єр-ліги наступного туру.

Це сталося після того, як Говард Вебб, керівник усіх арбітрів ліги, вибачився перед Вулвергемптоном за помилку на Олд Траффорд. Суддя Саймон Хупер, арбітр VAR Майкл Солсбері та помічник VAR Річард Вест не обслуговуватимуть матчі у ці вихідні.

Річ в тому, що інцидент був перевірений VAR, але рефері не рекомендували переглядати момент головному арбітру на моніторі біля поля.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон.