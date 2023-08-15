Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 14 серпня 2023 року, 22:00.

Манчестер Юнайтед у матчі стартового туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Вулвергемптоном з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч у складі "червоних дияволів" забив французький захисник Рафаель Варан, який відзначився результативним ударом на 76 хвилині поєдинку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон у 1 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон 1:0

Гол: Варан, 76

Манчестер Юнайтед: Онана – Ван-Біссака, Варан, Мартінес (Лінделеф 46), Шоу – Каземіро, Маунт (Еріксен 68) – Антоні (Пеллістрі 77), Фернандеш, Гарначо (Санчо 68) – Рашфорд (Мактоміней 88)

Вулвергемптон: Са – Семеду, Кілман, Доусон, Аїт-Нурі (Буено 77) — Матеус Нунеш, Жоао Гомеш (Калайджич 88), Леміна – Нету, Сарабія (Хван 63), Кунья (Ф. Сілва 77)