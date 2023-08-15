Німеччина

Леверкузенці посилили воротарську ланку.

Манчестер Юнайтед доволі активно працює над підсиленням складу, проте не забуває й про вихідні трансфери.

Як повідомляє офіційний сайт леверкузенського Баєра, новачком команди став Матея Ковар, який до цього виступав за "червоних дияволів".

Стверджується, що сторони підписали контракт на чотири сезони — до літа 2027 року.

Сума трансферу не розголошується, проте авторитетний портал Transfermarkt повідомляє про п'ять мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тодібо замінить Магвайра в Манчестер Юнайтед