Новачок Челсі Мойзес Кайседо визначився з ігровим номером в новому клубі. Футболіст вирішив носити 25-й номер, під яким він грав у Брайтоні.

Після відходу Джанфранко Дзоли з Челсі 25-й номер не належав нікому. З того часу пройшло 20 років. Кайседо вирішив проявити повагу та особисто зв'язався з італійцем, щоб отримати дозвіл взяти №25.

Дзола відповів згодою:

"Привіт, Мойсесе! Дякую за повідомлення. Сподіваюся, він принесе тобі стільки ж задоволення, як і мені. Успіхів", - підсумував Джанфранко.

"Я такий гордий, що одягну цей номер. Я розмовляв з Джанфранком Дзолою й отримав його схвалення.

Знаю, як багато означає його номер. Я вибрав його, оскільки це особливий номер для мене та моєї родини. Хочу залишити багато спогадів у Челсі зі своїм номером на спині", – поділився емоціями Кайседо.

