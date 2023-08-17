Італієць побажав еквадорцю успішних виступів під 25-м номером.
МОЙЗЕС КАЙСЕДО, твіттер Челсі
17 серпня 2023, 13:48
Новачок Челсі Мойзес Кайседо визначився з ігровим номером в новому клубі. Футболіст вирішив носити 25-й номер, під яким він грав у Брайтоні.
Після відходу Джанфранко Дзоли з Челсі 25-й номер не належав нікому. З того часу пройшло 20 років. Кайседо вирішив проявити повагу та особисто зв'язався з італійцем, щоб отримати дозвіл взяти №25.
Дзола відповів згодою:
"Привіт, Мойсесе! Дякую за повідомлення. Сподіваюся, він принесе тобі стільки ж задоволення, як і мені. Успіхів", - підсумував Джанфранко.
"Я такий гордий, що одягну цей номер. Я розмовляв з Джанфранком Дзолою й отримав його схвалення.
Знаю, як багато означає його номер. Я вибрав його, оскільки це особливий номер для мене та моєї родини. Хочу залишити багато спогадів у Челсі зі своїм номером на спині", – поділився емоціями Кайседо.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі хоче підписати і Лавію, і Кайседо у це трансферне вікно.