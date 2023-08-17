Півзахисник може перебратись в АПЛ.
Раян Гравенберх, фото getty images
17 серпня 2023, 20:15
Майбутнє Раяна Гравенберха в Баварії залишається під питанням, тому він може покинути команду.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, за нідерландським півзахисником досі стежать Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.
Втім, позиція Баварії залишається незмінною — мюнхенський клуб не хоче відпускати свого футболіста.
Зазначимо, що в минулому сезоні нідерландський півзахисник відіграв 33 поєдинки, в яких забив гол та віддав результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гравенберхом також цікавиться представник чемпіонату Італії — Мілан.