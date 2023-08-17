Англія

Півзахисник може перебратись в АПЛ.

Майбутнє Раяна Гравенберха в Баварії залишається під питанням, тому він може покинути команду.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, за нідерландським півзахисником досі стежать Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Втім, позиція Баварії залишається незмінною — мюнхенський клуб не хоче відпускати свого футболіста.

Зазначимо, що в минулому сезоні нідерландський півзахисник відіграв 33 поєдинки, в яких забив гол та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гравенберхом також цікавиться представник чемпіонату Італії — Мілан.