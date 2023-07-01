Півзахисник може перебратись в Серію А.
Раян Гравенберх, getty images
01 липня 2023, 12:49
Мілан продовжує працювати над посиленням середньої ланки поля в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Альфредо Педулла, італійський клуб націлився на півзахисника Баварії Раяна Гравенберха.
Зазначимо, що в минулому сезоні нідерландський півзахисник відіграв 33 поєдинки, в яких забив гол та віддав результативну передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія не хоче продавати Гравенберха, проте той незадоволений своїм положенням у команді.