Англія

Лондонців переслідує череда травм.

Челсі вже має доволі наповнений лазарет, проте, на жаль для лондонської команди, це все ще не кінець.

Як повідомляє видання The Athletic, тренерський штаб "синіх" не зможе розраховувати на двох захисників — в Ріса Джеймса та Трево Чалоба травма коліна.

Стверджується, що в обох проблеми з підколінними сухожиллями. Зазначимо, що в обох, це вже не вперше. Джеймс не грав наприкінці минулого сезону саме через цю проблему, тоді як Чалоба відчув погіршення, вже маючи цю проблему раніше. Очікується, що Чалоба відновиться за місяць.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Челсі через травми втрати Крістофера Нкунку, Веслі Фофана та Бенуа Бадьяшіля.