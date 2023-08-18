Англія

"Молотобійці" можуть посилитися грецьким центрбеком.

Центральний захисник Штутгарта Константінос Мавропанос цього літа може повернутися до англійської Прем'єр-ліги, де раніше від захищав кольори лондонського Арсеналу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Вест Гем лідирує у боротьбі за 25-річного грека на тлі зірваного трансферу Гаррі Магвайра з Манчестер Юнайтед.

Відзначається, що Мавропанос був близьким до переїзду до італійської Серії А, проте зараз всі сторони впевнені, що гравець у підсумку приєднається до "молотобійців".

У минулому сезоні грецький центрбек провів на клубному рівні 34 поєдинки, у яких він забив три голи, віддав один асист та заробив дев'ять попереджень разом із одним вилученням.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мавропаноса з боку Наполі.