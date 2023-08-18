Англія

Футболіст попрощався зі "святими".

Юний центральний півзахисник Саутгемптона Ромео Лавія незабаром офіційно стане новим гравцем лондонського Челсі. Тим часом футболіст виявив повагу до вболівальників Саутгемптона і написав на їхню адресу прощальний пост в соцмережах.

"Вболівальникам "святих".

Прощаючись, я хочу сказати вам велике дякую за все, що ви дали мені протягом мого перебування тут.

Я миттєво відчув вашу любов, попри те, що ми не досягли спільних цілей. Я ніколи не забуду віру, яку мені показали клуб і "святі" в усьому світі. Сподіваюся, що я зміг відплатити за вашу віру в мене.

Я хотів би особливо подякувати всім моїм одноклубникам та всім співробітникам клубу, які тісно чи ні залучені до мене. За те, що ви обійняли мене того дня, як я пройшов Стейплвудським кампусом, і за всю щоденну роботу та допомогу за лаштунками, завдяки чому я став кращою людиною, спортсменом та футболістом.

Ви всі зіграли величезну роль у полегшенні моєї інтеграції у справжній професійний футбол. Я буду вічно вам вдячний. З цих причин цей клуб завжди буде близьким моєму серцю.

Бажаю удачі в цьому сезоні та з нетерпінням чекаю, що скоро клуб повернеться в АПЛ, де йому й місце. Дякую, "святі", — написав Лавія.

Раніше повідомлялось, що Челсі повністю погодив трансфер Лавії за 60 мільйонів фунтів.