Англія

Англійський нападник повісив бутси на цвях у віці 34 років.

Колишній нападник збірної Англії, лондонського Арсеналу та інших англійський клубів Тео Волткотт оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста. Англієць прокоментував своє рішення.

"Я офіційно вішаю бутси на цвях. Це дуже страшно, не брехатиму. Це лякає, тому що футбол – все, що я знаю з 16 років або навіть із ще більш раннього віку.

Хочу спробувати щось нове, чого не робив ніколи, в дитинстві – я багато пропустив. Я хочу спробувати життя на смак – зазвичай у мене все крутилося навколо футболу.

У мене були пропозиції з-за кордону, а також від дуже добрих команд Чемпіоншипу.

Було кілька пропозицій із Саудівської Аравії, але, чесно кажучи, це не те місце, де я бачу себе гравцем. Нічого не мають проти грошей чи ліги, але якщо у мене серце не лежить до гри у футбол, то було б нечесно стосовно клубів та самого себе", – сказав Волкотт.

За свою кар'єру на клубному рівні Тео Волкотт провів у рамках АПЛ 397 поєдинків, у яких він забив 80 голів та віддав 56 асистів.

Серед командних трофеїв він виграв три Кубки Англії та два Суперкубки Англії — всі у складі лондонського Арсеналу.