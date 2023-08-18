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Лео насолоджується життям в Маямі.

Лідер Інтера Маямі Ліонель Мессі розповів, чому перейшов у американський клуб цього літа.

"Моє рішення ґрунтувалося на багатьох речах. Ми багато думали та так вирішили разом із моєю родиною.

Я приїхав сюди, щоб продовжувати насолоджуватися футболом, що я робив упродовж усього життя. Я вибрав це місце переважно з цієї причини.

Можу сказати, що мене радують не лише результати команди на полі, а й повсякденне життя моєї родини.

Ми насолоджуємось містом та прийомом фанатів, які поводяться неймовірно з нашого першого дня тут. І йдеться не лише про Маямі, а й про США взагалі. Ми їздили у Даллас, і ставлення там до мене було приголомшливим", — стверджує аргентинець.

Раніше повідомлялось, що Мессі піднявся на третє місце в списку найкращих бомбардирів Інтера Маямі.