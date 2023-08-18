Англія

Мерсисайдці хочуть підписати Теате.

Ліверпуль продовжує розглядати різноманітні варіанти посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання L`Equipe, мерсисайдці націлились на центрального захисника Ренна Артюра Теате.

Стверджується, що Ліверпулю доведеться боротись за гравця, яким також цікавиться Фулгем.

В минулому сезоні бельгієць провів 42 матчі, в яких відзначився п'ятьма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль оголосив про підписання опорного півзахисника Ватару Ендо, права на якого раніше належали Штутгарту.