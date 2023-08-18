Мерсисайдці хочуть підписати Теате.
Артюр Теате, getty images
18 серпня 2023, 18:58
Ліверпуль продовжує розглядати різноманітні варіанти посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання L`Equipe, мерсисайдці націлились на центрального захисника Ренна Артюра Теате.
Стверджується, що Ліверпулю доведеться боротись за гравця, яким також цікавиться Фулгем.
В минулому сезоні бельгієць провів 42 матчі, в яких відзначився п'ятьма голами та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль оголосив про підписання опорного півзахисника Ватару Ендо, права на якого раніше належали Штутгарту.