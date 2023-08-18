Англія

Італієць перебрався в АПЛ.

Астон Вілла продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клуба, новачком команди став півзахисник Ніколо Дзаньоло, який до цього виступав за Галатасарай.

Сторони підписала угоду на правах оренди. Фінансові деталі переходу не повідомляються, а також нема інформації щодо можливої опції викупу італійця, проте в ЗМІ писали, що повноцінний трансфер буде коштувати Астон Віллі 27 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер захисту Астон Вілли вилетів на тривалий термін через травму коліна.