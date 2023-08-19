Англія

Іспанський фахівець прокоментував підготовку матчу проти Ньюкасла.

Манчестер Сіті на власному полі зустрінеться з Ньюкаслом у рамках другого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Сіті — Ньюкасл Юнайтед. Напередодні

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні гри вчергове підняв питання важкого графіку для команди.

"Ми хочемо продовжувати боротись за трофеї, але зараз у нас великі, дуже великі проблеми. Не тільки стосовно майбутньої гри, але й загалом. Вони пов’язані з календарем. Кожен тренер сказав би те саме на моєму місці.

У Греції наші гравці полягали спати о 4 годині ранку, тоді як грали о 10 годині ночі. Переліт, відновлення, повернення до роботи, затримки, а потім раз — і гра в чемпіонаті. Я б міг примусити хлопців тренуватись, але натомість ми не збираємося цього робити, тому що у нас просто немає часу.

Я хотів би мати ще один день на відпочинок поміж матчами, але добре, ми приймемо цей виклик. Кожен тренер сказав би те саме. Це — справжній виклик. Ось чому ми перемагали минулого сезону й зробили це на початку нового. Тому що ми долали такі перешкоди весь цей час.

Ми не в найкращому стані, не на піку своєї форми, але це нормально. Нам потрібно скорегувати деякі речі, але дух переможців присутній, тому що ми до цього неймовірно добре боролись проти Арсенала, якому програли через дурнувати рикошет.

У фіналі проти Севільї, за винятком 10-15 хвилин другого тайму, коли ми втратили контроль, ми були лідерами на полі, у чому в мене немає сумнівів.

Ньюкаслу цього сезону буде так само важко. Ліга чемпіонів, Кубок Англії, Кубок ліги та Прем'єр-ліга. Якщо вони впораються з цим навантаженням, вони зможуть конкурувати, але це зовсім інше відчуття, коли ви граєте одну гру на тиждень або чотири гри на тиждень. Але якщо вони впораються з цим, то, звичайно, вони претендують на титул", — заявив іспанський фахівець.

Матч Манчестер Сіті — Ньюкасл відбудеться 19 серпня, о 22:00.