Англія

Для українського захисника це буде друга гра поспіль цього сезону.

Сьогодні відбудеться матч другого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль на своєму полі зустрінеться із Борнмутом.

Головний тренер "вишень" на чолі з Андоні Іраолою вже визначився зі стартовим складом своєї команди і довірив місце в основі українському захиснику Іллі Забарному.

Для 20-річного українця це буде друга гра поспіль у старті за Борнмут після гри першого туру АПЛ проти Вест Гема (1:1).

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Борнмут розпочнеться о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.