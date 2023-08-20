Англія

Німець шокований можливостями саудитів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував трансфери півзахисників Фабіньо та Джордана Хендерсона до клубів із Саудівської Аравії.

"Хлопці особисто звернулися до мене з проханням піти. Коли вони озвучили умови, які їм запропонували, я зрозумів, що ми не маємо шансів їх втримати.

Саудівські клуби мають неймовірні фінансові можливості. Поки що мені важко уявити, як сильно їхні гроші змінять футбол, але щось точно зміниться", — цитує Клоппа Sport1.de.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль – Борнмут.