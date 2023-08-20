До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.
СК Дніпро-1
20 серпня 2023, 13:59
Сьогодні, 20 серпня, відбудеться матч четвертого туру української Прем'єр-ліги, у якому між собою зіграють Дніпро-1 та столична Оболонь.
Матч УПЛ проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.
Дніпро-1 — Оболонь. Напередодні
Головним арбітром матчу буде Микола Балакін.
Онлайн-трансляція:
Після двох ігор Дніпро-1 набрав чотири очки та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Оболоні – один бал та 14 рядок.