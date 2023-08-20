Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 20 серпня, відбудеться матч четвертого туру української Прем'єр-ліги, у якому між собою зіграють Дніпро-1 та столична Оболонь.

Матч УПЛ проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Дніпро-1 — Оболонь. Напередодні

Головним арбітром матчу буде Микола Балакін.

Онлайн-трансляція:

Після двох ігор Дніпро-1 набрав чотири очки та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Оболоні – один бал та 14 рядок.