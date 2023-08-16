Англія

"Червоні дияволи" виступили із заявою щодо майбутнього англійського форварда.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті опублікував заяву щодо майбутнього нападника Мейсона Грінвуда.

"Після зняття всіх звинувачень з Мейсона Грінвуда в лютому 2023 року Манчестер Юнайтед провів ретельне розслідування висунутих проти нього звинувачень.

Воно спиралося на численні докази та контекст, які не є загальнодоступними, а також на інформацію від численних людей, які безпосередньо брали участь у цій справі або знали про неї.

Протягом усього цього процесу благополуччя і точка зору передбачуваної жертви були в центрі уваги клубу, і ми поважаємо її право на довічну анонімність.

Ми також несемо відповідальність перед Мейсоном як перед співробітником, як перед молодою людиною, яка була в клубі з семи років, і як перед молодим батьком з партнером.

Етап встановлення фактів нашого розслідування завершено, і ми перебуваємо на завершальній стадії прийняття рішення щодо майбутнього Мейсона.

Всупереч спекуляціям у ЗМІ, це рішення ще не прийнято і наразі є предметом інтенсивного внутрішнього обговорення. Відповідальність в кінцевому рахунку лежить на виконавчому директорі.

Як тільки рішення буде прийнято, його буде повідомлено і пояснено внутрішнім і зовнішнім зацікавленим сторонам клубу.

Ця справа була складною для всіх, хто пов'язаний з Манчестер Юнайтед, і ми розуміємо, які сильні думки вона викликала, виходячи з часткових доказів, що були у відкритому доступі. Ми просимо набратися терпіння, поки ми працюємо над завершальними етапами цього ретельно продуманого процесу", - сказано у заяві "червоних дияволів".

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запропонував Грінвуда Аталанті.

Нагадаємо, в січні 2022 року Грінвуда було звинувачено в зґвалтуванні, нанесенні тілесних ушкоджень і погроз колишній дівчині. У лютому 2023 року поліція повідомила, що вона не має претензій до футболіста.