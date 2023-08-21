Англія

"Лісники" підсилять лінію захисту.

Ноттінгем Форест продовжує працювати над підписанням нових футболістів в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "лісники" завершують перехід правого захисника Севільї Гонсало Монтіеля.

Стверджується, що це буде оренда угода на сезон з опцією викупу, яка стане обов'язковою за певних умов.

26-річний Гонсало Монтіель відіграв 43 матчі в минулому сезоні на клубному рівні, в яких відзначився голом та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Монтіель став першим футболістом в історії, який забивав два вирішальні пенальті за сезон.