Ліга Європи

Аргентинець має міцні нерви.

У фіналі Ліги Європи-2022/23 Севілья перемогла Рому. Основний та додатковий час завершився нічиєю 1:1. А в серії пенальті іспанці виявились сильнішими 4:1.

Вирішальний пенальті у ворота римлян забив 26-річний захисник Гонсалу Монтіель. Таким чином, він став першим футболістом в історії, який забивав два вирішальні пенальті за сезон. Оборонець відзначився вирішальним пенальті у фіналі чемпіонату світу, коли його збірна здолала Францію, і вчора — у фіналі ЛЄ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Рома в Лізі Європи УЄФА.

Раніше повідомлялось, що Буну визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги Європи.