Італія

Італійський клуб хоче підписати дует з Англії.

Інтер планує суттєво підсилити склад в найближче літнє трансферне вікно та звернув увагу на двох гравців Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє видання InterLive, італійський клуб хоче підписати нападника Антоні Марсьяля та захисника Віктора Лінделефа.

Стверджується, що за французького футболіста "червоні дияволи" хочуть отримати 20 мільйонів євро, тоді як шведа Манчестер Юнайтед оцінює в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Де Дзербі — головний кандидат на посаду тренера Інтера у разі відставки Індзагі.