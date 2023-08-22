Англія

Грек бажає бути зміною для Онана.

Манчестер Юнайтед може відпустити Діна Гендерсона в інший клуб цього літнього трансферного вікна, тому потребує іншого виконавця на місце другого воротаря.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Оддісеас Влаходімос, до якого приписували інтерес "червоних дияволів", згодний на трансфер.

Нагадаємо, що Влаходімос є конкурентом Анатолія Трубіна, який нещодавно поповнив склад Бенфіки.

Цікаво, що Бенфіка та грецький футболіст подовжили контракт лише в березні цього року. Поточна угода розрахована до літа 2027.