Англія

Незалежна регулююча комісія прийняла апеляцію Ліверпуля щодо помилкового вилучення аргентинського хавбека.

Центральний півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер зможе допомогти своїй команді у наступних матчах, незважаючи на зароблену пряму червону картку у поєдинку другого туру проти Борнмута (3:1).

Як повідомляє офіційний представник Футбольної асоціації Англії в своєму Twitter, незалежною регулюючою комісією було прийнято рішення про скасування триматчевої дискваліфікації 24-річного аргентинця.

"Незалежна регулююча комісія скасувала триматчеву дискваліфікацію Алексіса Мак Аллістера після апеляції про неправомірне вилучення.

Півзахисник Ліверпуля був вилучений за грубе порушення під час гри Прем'єр-ліги проти Борнмута 19 серпня", — сказано в заяві ФА.

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