Новий сезон в англійській Прем'єр-лізі продовжує набирати обертів!

На радість футбольним уболівальникам перший тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, результати яких мали частку сенсаційності, а самі матчі дозволили нам ще більше побачити загальну картину щодо поточної форми команд.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбувалися у другому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

Перш за все розставимо всі крапки над "і": так, на нашу суб'єктиву думку, Манчестер Юнайтед мав отримати пенальті у ворота Тоттенгема за гру рукою. Чи здивувало нас те, що цього пенальті не було призначено? Ні, не здивувало, адже тижнем раніше у схожому епізоді не було вказано на "позначку" на користь Ліверпуля в матчі з Челсі. У минулому сезоні такі пенальті також не призначалися... Чому так відбувається? У цьому випадку пояснюється наступним чином: рука Ромеро знаходилася у природньому положенні, а сам гравець мав обмежений час, щоб її прибрати. Чому у ворота Манчестер Сіті призначався схожий пенальті за гру рукою в останньому фіналі Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед, а тут — ні? Ми і гадки не маємо (можливо, в Кубку Англії інші рекомендації для суддів у порівнянні з АПЛ:D), тому просто залишимо для вас пояснення з офіційного сайту АПЛ (посилання№1 та посилання№2).

А тепер до самої гри... Якщо дивитися на статистичні показники, то в цілому ми побачимо більш-менш рівну гру двох однакових за рівнем суперників. Але чому ж така різна оцінка: Тоттенгем у нас "надихаючий" та "цікавий", а Манчестер Юнайтед — "невиразний" та "страждаючий"? Насправді, все до банальності просто: на цьому етапі "шпори" демонструють прогрес та позитивні зміни у грі під керівництвом нового тренера, який очолив команду лише влітку, тоді як "червоні дияволи" вже мали подолати цей рівень ще минулого сезону та зараз мусили б демонструвати подальший розвиток, а не регрес, який спостерігається у другому турі поспіль.

Найдивовижніше знаєте що? Ерік тен Гаг вважає, що все добре — проблема тільки в реалізації моментів. Так, добре — те, що Маркус Рашфорд поганий центрфорвард та йому в цій ролі банально незручно, ми вкотре зрозуміли ще у минулому матчі з Вулвергемптоном. Чому щось мало різко змінитися через тиждень проти Тоттенгема — теж питання до тен Гага. Навіщо награвати "хибну дев'ятку" під час передсезонної підготовки, а потім в офіційних поєдинках все перевернути і відправити "страждати" Рашфорда центрфорвардом на період травми Гойлунда, при цьому нарікаючи на погану реалізацію, — це ще одне питання тен Гага.

А знаєте ще одне важливе питання: а що, справді в інших аспектах у команди все чудово, і проблема тільки в реалізації? Тоттенгем, який відчував певні проблеми лише в перші 30-35 хвилин, який перебуває лише на перших етапах перебудови, переграв "червоних дияволів" у "комбінаційці" і виявився набагато надійнішим в оборонній фазі, якщо брати всю дистанцію матчу. Той же Брентфорд дозволяв "шпорам" набагато менше, тоді як Манчестер Юнайтед особливо й не чинив опір та надавав лондонцям стільки вільного простору, скільки їм було потрібно. Та й загалом складається відчуття, що манкуніанці абсолютно виявилися не готовими до сезону у фізичному плані, тому ми й побачили динамічний старт із надією вирішити результат у стартовому відрізку зустрічі, а потім – тотальна сірість та безідейність з боку МЮ.

І справа тут не в Мейсоні Маунті, а в тому, як його використовують та наскільки швидко кидають відразу в бій, навіть якщо він ще не адаптований до своєї ролі на полі. Він тут новачок, тому питань до нього наразі найменше. Наприклад, Ів Біссума після Брайтона також не вражав у схемі Антоніо Конте, але слід було потрапити у більш комфортне футбольне середовище — малійський хавбек вже зараз виглядає як один із лідерів "нового Тоттенгема" під керівництвом Анге Постекоглу.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Сарр, 49, Лісандро Мартінес, 83 (АГ).



Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Емерсон, 88), ван де Вен, Ромеро, Удоджі (Девіс, 70) — Сарр (Гейб’єрг, 75), Біссума — Кулушевські (Соломон, 88), Меддісон, Сон — Рішарлісон (Перішич, 70).



Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Далот, 66), Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро — Антоні (Еріксен, 66), Фернандеш, Маунт (Марсьяль, 85), Гарначо (Санчо, 65) — Рашфорд (Пеллістрі, 85).



Попередження: Удоджі, Біссума — Ван-Біссака, Антоні, Фернандеш.

Потенційно гучна вивіска не виправдала своїх очікувань з погляду футбольного шоу. Рахунок 1:0 на користь Манчестер Сіті зовсым не відображає того, що відбувалося у грі, адже насправді перемога чинного чемпіона була набагато переконливішою, ніж наявні підсумкові цифри на табло.

З урахуванням такого насиченого календаря, головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола ясно дав зрозуміти, що в нинішній ситуації робитиме ставку насамперед на результат, а не на видовищний футбол. Прагматичний контроль без зайвих ризиків, коли ти тут головний, і ти вирішуєш, що відбуватиметься у поєдинку в наступні хвилини.

Незважаючи на те, що такі матчі не дуже до вподоби нейтральним вболівальникам, варто віддати належне "містянам" — вони досягли цього переможного результату настільки без зайвих нервів, проблем і валідолу, що Ньюкасл фактично не мав шансів на хоч якийсь успіх в атакуючій фазі.

Манчестер Сіті здобув свої три очки спокійно, по-чемпіонськи, на класі, без якихось непотрібних втрат як у плані кадрів, так і щодо фізичних кондицій. Не дивно, що Гвардіола був просто щасливий після цього матчу, а команда Едді Гау може бути задоволена вельми оманливою мінімальною поразкою, зберігши своє обличчя з ілюзією близького протистояння з володарем треблу минулого сезону.

Манчестер Сіті — Ньюкасл 1:0

Гол: Альварес, 31



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Фоден, Альварес, Гріліш — Голанд.



Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Тоналі (Андерсон, 66), Гімараєс, Жоелінтон (Лонгстафф, 56) — Альмірон (Лівраменто, 86), Ісак (Вілсон, 67), Гордон (Барнс, 56).



Попередження: Альварес — Гордон, Тоналі, Жоелінтон, Барнс, Гімараєс

Маурісіо Почеттіно, який у стартовому турі проти Ліверпуля зробив тактичний сюрприз зі схемою з трьома центрбеками та великою ставкою в атаці на латералей, не став змінювати цей підхід у виїзному лондонському дербі з Вест Гемом, незважаючи на чергову травму новоспеченого капітана Ріса Джеймса. Мало Гюсто цілком непогано замінив вихованця і одного з лідерів Челсі, але на цьому травми не захотіли прощатися з "синіми"... Перед перервою серйозне пошкодження отримав Карні Чуквуемека, який став автором єдиного за підсумком гола Челсі того вечора. Варто визнати, що саме це стало переломним моментом у матчі.

Так, вихід Михайла Мудрика на заміну більше нашкодив первісному плану "синіх" на гру, ніж приніс користь, адже українець у цій схемі мусив постійно зміщуватися ближче до центру, у напівфланг, звільняючи простір для ривка лівому латералю. Мудрик не відчував себе комфортно, а ми знову отримали відповідь, чому в цій схемі Почеттіно надавав перевагу саме Чуквуемеці. Але підсумкова поразка Челсі на Лондон Стедіум — це не провина одного Мудрика. Український вінгер не був найгіршим у складі "синіх", проте треба зробити важливу ремарку: він не був гіршим серед гірших, до яких можна віднести майже усю команду Челсі.

Зрозуміло, що головні акценти будуть зроблені на нереалізованному пенальті Енцо Фернандеса у першому таймі, позиційним провалам в обороні від Акселя Дісасі та на головному фіаско — невдалому дебюті багатомільйонного новачка Мойзеса Кайседо, який не увійшов у гру взагалі, здійснював багато браку та в якості вишеньки та торті "привіз" пенальті у ворота своєї нової команди наприкінці матчу, який і зняв усі питання щодо переможця — переможця, який грав у меншості з 67-ї хвилини через вилучення Наєфа Агерда.

Вест Гем, у свою чергу, не став зраджувати сам собі. Тренерський штаб Девіда Моєса продовжив робити ставку на низьку оборону, швидкі контратаки та реалізацію стандартних положень. А коли у твоїй команді тепер виступає "Король стандартів" усієї АПЛ в особі Джеймса Ворд-Прауса — це справжній подарунок для колективу, що робить ставку на вертикальний футбол. І екскапітан Саутгемптона в своєму дебюті відзначився двома асистами, що до нього не вдавалося зробити нікому в історії Вест Гема. Якщо "молотобійці" й перемагають фаворита — тільки в такому стилі, який, вже можна сказати точно, не зміниться допоки команду очолює Моєс. А щодо Челсі, то повторимо тезу минулого сезону: придбати цілу низку талановитих та молодих виконавців — не означає створити команду для підкорення футбольного світу.

Маурісіо Почеттіно потрібен час. Так само цей час був потрібен і Грему Поттеру...

Вест Гем — Челсі 3:1

Голи: Агерд, 7, Антоніо, 53, Пакета, 90+5 (пен.) — Чуквуемека, 28

Вест Гем: Ареоля – Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон – Соучек, Ворд-Прауз (Альварес, 81) – Боуен, Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69) – Антоніо (Форнальс, 76)

Челсі: Санчес – Дісасі, Сілва, Колвілл – Гюсто (Берстоу, 83), Фернандес, Галлахер (Мадуеке, 75), Чілвелл (Кайседо, 61) – Стерлінг, Чуквуемека (Мудрик, 46) – Джексон

Попередження: Агерд (13, 67), Пакета (35), Емерсон (45) – Дісасі (36), Чуквуемека (40), Джексон (72)

На 67-й хвилині вилучено Агерда (Вест Гем, друга жовта).

Ще минулого сезону Арсенал довів, що здатний виходити переможцем навіть у тих випадках, коли, начебто, шансів практично немає. У новій кампанії "каноніри" вже у другому матчі поспіль змушують понервувати своїх уболівальників, які навряд чи залишилися задоволені роботою суддівської бригади на чолі з Девідом Кутом, незважаючи на підсумкову мінімальну перемогу своєї команди завдяки єдиному голу Мартіна Едегора з пенальті. Шанувальники Крістал Пелес, напевно, будуть готові розділити це невдоволення, адже логіка в рішеннях бригади арбітрів часом була відсутня повністю, а Кута було надто багато в цій грі, що в суддівській роботі дуже рідко вітається.

Втім, дивуватися суддям в Англії ми вже давно перестали, а Вулвергемптон вислухав вибачення від Говарда Вебба ще за підсумками першого туру, тому опустимо цей момент і спробуємо більше поговорити про футбол.

Хороша гра у виконанні Арсеналу вже стала певною буденністю, і велика частина матчу очікувано залишилася повністю за колективом Мікеля Артети, тоді як гравці Крістал Пелес перехопили ініціативу у свої руки та влаштували штурм на ворота Аарона Рамсдейла вже після вилучення Такехіро Томіясу на 67-й хвилині. І якби Арсенал упустив перемогу в заключному відрізку, то всі ми точно б згадували про втрачені можливості Едді Нкетії в першому таймі, але в результаті "каноніри" здобули чергову "валідольну" перемогу і завдали Рою Годжсону першої поразки на Селхерст Парк в АПЛ з моменту його повернення на посаду головного тренера Крістал Пелес у квітні цього року.

Не можемо не відзначити реакцію Мікеля Артети на видалення низкою якісних замін, кожна з яких була логічною та безпомилковою. Серед цих замін був і Олександр Зінченко, який повернувся після травми, але поки що відіграв зовсім небагато, щоб робити якісь висновки щодо рівня його виступу. Томас Парті як "хибний" правий захисник — цікаве рішення, яке поки себе повністю виправдовує. У цілому вся оборона Арсеналу у потрібний момент показала свою організованість проти КП, і ця перемога — насамперед заслуга захисту.

Крістал Пелес — Арсенал 0:1

Гол: Едегор, 54 (пен.)

Крістал Пелас: Джонстон — Ворд (Рак-Сакай, 83), Андерсен, Геї, Мітчелл — Шлупп (Ахамада, 74), Лерма, Дукуре — Езе, Аю, Едуар

Арсенал: Рамсдейл — Парті, Вайт, Саліба, Томіясу — Едегор (Зінченко, 89), Райс, Гавертц — Сака (Ківьор, 89), Нкетіа (Жоржіньо, 79), Мартінеллі (Габріел, 70)

Попередження: Аю (27), Дукуре (90) - Томіясу (60, 67), Гавертц (90)

Вилучення: Томіясу, 67 (Арсенал, друга жовта)

Ноттінгем Форест забирає перемогу над прямим конкурентом. Не скажеш, що підопічним Стіва Купера ця перемога над Шеффілд Юнайтед далася легко і просто, адже переможний гол був забитий аж на 89-й хвилині. Кріс Вуд, який вийшов на заміну, довів, що він спроможний забивати важливі голи у заключних відрізках не тільки всіляким там Манчестер Сіті, а й прямим конкурентам у боротьбі за виживання. Вуд + Форест = три очки.

Ноттінгем Форест — Шеффілд Юнайтед 2:1

Голи: Авонії, 3, Вуд, 89 — Гамер, 48

Борнмут справді намагався, але Ліверпуль забиває навіть у меншості. По-перше, хочеться у хорошому ключі відзначити гру нашого Іллі Забарного, який досить надійно показав себе в обороні проти одного із представників так званої "великої шістки". Єдине чого не вистачало українцю — успіху в єдиноборствах при стандартних положеннях на користь суперника.

По-друге, хочеться ще раз відзначити: Борнмут — це команда, за стилістичними змінами якої безперечно варто постежити цього сезону. Андоні Іраола ще має приємно здивувати.

По-третє, Ліверпуль не був найкращою версією себе, але таки зміг записати до свого активу впевнену перемогу на класі. Вилучення Алексіса Мак Аллістера на 58-й хвилині не завадило колективу Юргена Клоппа перемогти від слова зовсім, проте це вилучення ризикує стати набагато серйознішою кадровою втратою для мерсисайдців у наступному турі з Ньюкаслом. І так, Луїс Діас — просто неймовірна обробка м'яча у моменті з голом у його виконанні!

Ліверпуль — Борнмут 3:1

Голи: Діас, 28, Салах, 36, Жота, 62 — Семеньйо, 3.

Вилучення: Мак Аллістер, 58 (Ліверпуль пряма червона).

На 36 хвилині Мохамед Салах (Ліверпуль) не реалізував пенальті.

Фулгем натякає на регрес, а Брентфорд сміливо цим користується. Що ж, "дачники" приємно здивували минулого сезону, але зараз вони це роблять зі знаком мінус. У стартовому турі один із аутсайдерів АПЛ в особі Евертона зміг нав'язати Фулгему свою гру, але не зміг набрати очок. Тепер вже набагато міцніший суперник, Брентфорд, не залишив колективу Марку Сілви жодних шансів в лондонському дербі, довівши свою системність та відсутність залежності від Айвена Тоуні.

Зрозуміло, що Фулгем грав у меншості з 66 хвилини. Зрозуміло, що Фулгему тепер треба вчитися жити без свого ключового форварда Александра Мітровича, який вирушив до Саудівської Аравії. І зрозуміло, що, можливо, ми погарячкували, коли напередодні старту сезону сподівалися у своєму прев'ю на подальший прогрес Фулгема. Це вже далеко не факт...

Поки що ситуація така: урочисто запрошуємо захисника Фулгема Іссу Діопа до нашої рідної української Прем'єр-ліги, а за розвитком Брентфорда продовжуємо пильно спостерігати навіть за відсутності Айвена Тоуні. Чекаємо вже на дебют Єгора Ярмолюка, який вже другий матч поспіль потравляє в заявку "бджіл".

Фулгем — Брентфорд 0:3

Голи: Вісса, 44, Мбемо, 66 (пен.), 90+3.

Вилучення: Рім, 66 (Фулгем, друга жовта).

Знову продали лідерів? Хіба це проблема для Брайтона? Підопічні Роберто Де Дзербі сповна користуються сприятливим календарем на старті сезону, де поки що їм зустрічаються одні з головних аутсайдерів сезону. Вісім забитих голів у двох турах — такий наразі результат у "чайок", адже після Лутона жертвою побиття став Вулвергемптон, який, до слова, непогано показав себе тижнем раніше проти Манчестер Юнайтед.

Варто вже робити ставки, яким буде наступний багатомільйонний продаж у таборі Брайтона, і який команда традиційно не відчує? Каору Мітома? Джессі Марш? Хуліо Енсісо? Первіс Еступіньян? Зараз це неважливо, адже після двох турів "чайки" мають можливість відчути себе лідером таблиці, залишившись з Манчестер Сіті та Арсеналом єдиними серед всіх команд нового сезону АПЛ, хто поки що не втрачав очок.

Вулвергемптон — Брайтон 1:4

Голи: Хван, 61 — Мітома, 15, Еступіньян, 46, Марч, 51, 55.

Вилучення: Нунеш, 90+5 (Вулвергемптон, друга жовта).

Астон Вілла реабілітувалась за фіаско з Ньюкаслом, знищивши Евертон. Чому це добре для нашого співвітчизника Віталія Миколенка? Як мінімум тому, що українець знову залишився на лаві для запасних Евертона, поступившись місцем у складі 38-річному Ешлі Янгу...

Що ж, саме лівий фланг оборони "ірисок" виглядав ахіллесовою п'ятою, хоча, відверто кажучи, команда Шона Дайча поступилася Астон Віллі та провалилася майже у всіх компонентах гри, що логічним чином відображено на підсумковому рахунку — 0:4. Логічно було б очікувати повернення Миколенка до старту Евертона вже в наступному матчі, але як буде насправді — подивимося...

Травм у цьому матчі було настільки багато, як і забитих голів у ворота Джордана Пікфорда, — аж чотири вимушені заміни. В Астон Вілли зазнали пошкоджень Філіппе Коутінью та Леон Бейлі. В Евертона — Домінік Калверт-Льюїн (традиційно) та Алекс Івобі. Сподіваємося, до зими буде кому грати в цілому — і це стосується багатьох команд...

Астон Вілла — Евертон 4:0

Голи: Макгінн, 18, Дуглас Луїс, 20 (пен.), Бейлі, 51, Дуран, 75

Кращий тренер туру: АНГЕ ПОСТЕКОГЛУ (Тоттенгем)

Стало відомо, на що Ліверпуль витратив гроші, які виділялися на трансфер Кайседо:

Режисери в Англії завжди знають, як познайомити глядача з досягненнями та регаліями суперзірки АПЛ:

*Мейсон Маунт. 0 ударів та 0 створених моментів у дебюті за Ман Юнайтед*

P. S. Чому ніде немає обвинувачень від босів МЮ, що Манчестер Сіті проплачує на Sky Sports "антидиявольську пропаганду", тому матчі Юнайтед там транслюватися більше не будуть? А, вибачте, це ж не Україна...

"I'm sorry, i love you", — останні слова VAR для Манчестер Юнайтед перед тим, як не призначити пенальті:

