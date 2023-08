У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув впевнену перемогу над Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0, проте це протистояння традиційно не обійшлося без суперечок навколо суддівської роботи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Надихаючий Тоттенгем, страждаючий МЮ, кошмарний дебют Кайседо, повернення Зінченка. Підсумки 2-го туру АПЛ

Той матч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером, який вирішив не призначати пенальті на користь "червоних дияволів" за гру рукою центрбека "шпор" Крістіана Ромеро у власному штрафному майданчику на 26-й хвилині першого тайму.

ВІДЕО ЕПІЗОДУ:

According to the VAR Craig Pawson, this supposed shot on target from Garnacho intercepted by Romero with his hand inside the box wasn't a penalty 👀#TOTMUN pic.twitter.com/eBDSHAfY7I