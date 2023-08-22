Англія

PGMOL ніяк не коментував рішення залишити Олівера без призначень на наступний тур чемпіонату Англії-2023/24.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув впевнену перемогу над Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0, проте це протистояння традиційно не обійшлося без суперечок навколо суддівської роботи.

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Той матч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером, який вирішив не призначати пенальті на користь "червоних дияволів" за гру рукою центрбека "шпор" Крістіана Ромеро у власному штрафному майданчику на 26-й хвилині першого тайму.

ВІДЕО ЕПІЗОДУ:

According to the VAR Craig Pawson, this supposed shot on target from Garnacho intercepted by Romero with his hand inside the box wasn't a penalty 👀#TOTMUN pic.twitter.com/eBDSHAfY7I — Success (@Sgsofficiall) August 19, 2023

У стані Манчестер Юнайтед також залишилися незадоволені жовтою карткою Бруну Фернандешу за неспортивну поведінку, яку Олівер показав після своєї відмови вислуховувати апеляції капітана "червоних дияволів" через попередження Антоні.

Особисто Бруну Фернандеш після матчу з Тоттенгемом окрему увагу звернув саме на непризначений пенальті у ворота Тоттенгема: "Арбітри повинні почати давати інтерв’ю після ігор, щоб вони могли пояснити свої рішення. Це був чистий пенальті. Немає виправдань VAR.

Минулого тижня вони зробили великий інформаційний привід на тому, що у ворота Юнайтед не призначили пенальті. Я хочу побачити, чи станеться цього тижня те саме шоу, що було минулого тижня. Я хочу побачити, чи Джонатан Мосс також прийде вибачитися до нашої роздягальні, як вони зробили це перед тренером Вулвергемптона. Сподіваюся, він зможе прийти".

Слід відзначити, що на офіційному сайті АПЛ напередодні з'явилася інформація щодо суддівських призначень на поєдинки третього туру Прем'єр-ліги, і Майкл Олівер відсутній серед призначених арбітрів всіх матчів у будь-якому амплуа.

У той же час, Крейг Поусон, який відповідав за роботу системи VAR у матчі Тоттенгем — Манчестер Юнайтед, призначення отримав — він буде головним арбітром поєдинку між Евертоном та Вулвергемптоном, що відбудеться 26 серпня.

У PGMOL — органі, що відповідає за суддівство футбольних матчів в Англії на професійному рівні, відсутність Майкла Олівера у списках призначених офіційних особ на матчів третього туру АПЛ ніяк не коментували.

Зазначимо, що епізод щодо непризначеного пенальті за гру рукою, як було з Ромеро, зазвичай пояснюють наступним чином: рука футболіста знаходилася у природньому положенні, а сам гравець мав обмежений час, щоб її прибрати (посилання№1 та посилання№2).