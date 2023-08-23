Англія

Англійці прагнуть завершити процес приєднання новачка до команди якнайшвидше.

Бельгійський нападник французького Ренна Жеремі Доку цього трансферного вікна мав уже звичну популярність на рикну серед великих клубів, однак у ситуації, коли до справи береться англійський Манчестер Сіті, іншим колективам важко конкурувати з командою Хосепа Гвардіоли.

"Містяни" побачили в 21-річному виконавці пряму заміну для Ріяда Мареза, що відносно нещодавно переїхав до Саудівської Аравії.

"Червоно-чорні" тим часом зупинились в оцінці власного футболіста на позначці в 65 млн євро, які зрештою влаштували й Сіті.

Повідомлялось, що наприкінці звітного тижня має відбутись медогляд Доку перед трансфером на Етіхад, однак ця процедура відбувається вже сьогодні, 23 серпня, тоді як на оголошення про перехід гравця варто очікувати вже незабаром.

Доку в минулому сезоні відіграв 35 матчів, забивши сім голів та віддавши чотири гольові передачі.