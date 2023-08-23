Англія

Футболіст може продовжити кар'єру в рідній країні.

Напередодні Манчестер Юнайтед виступив з офіційною заявою щодо майбутнього свого вихованця та нападника Мейсона Грінвуда, який через обвинувачення у зґвалтуванні не виходив на футбольне поле з січня 2022 року. В манкуніанському клубі прийняли рішення відпустити гравця.

За даними ESPN, Ман Юнайтед знають про інтерес до 21-річного англійця як з боку англійських клубів, так і закордонних. "Червоні дияволи" хочуть продати футболіста одразу або віддати в оренду.

Раніше Мейсон Грінвуд прокоментував скандал, головним об'єктом якого він став, визнавши свою провину в деяких речах.