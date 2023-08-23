Україна

Футболісту належить зіграти проти колишнього клубу.

Сьогодні у матчі четвертого попереднього раунду розіграшу VBET Кубку України захисник рівненського Вереса Євгеній Шевченко вперше може зіграти проти своїх колишніх одноклубників. У минулому сезоні футболіст провів за Епіцентр 22 матчі у чемпіонаті Першої ліги, забив 1 гол. Про очікування від гри він розповів пресслужбі народного клубу.

"До цього кубкового протистояння готуюся, як і до інших матчів. Звісно, з Епіцентром цікаво буде зіграти. Радий буду побачити знову колишніх партнерів по команді. Моїх друзів.

В Епіцентрі я провів прекрасний сезон. В нас був чудовий дружній колектив, хороший тренер. Ця гра буде точно цікавою.

Наскільки сильний цей суперник — покаже лише матч. Скажу, що Епіцентр — одна з тих команд, які саме грають у футбол. В Першій лізі не так багато колективів, які можуть це робити. В Кам'янці-Подільському є тренерський штаб, який дійсно вміє ставити гру. Вони намагаються грати в комбінаційний футбол, а не просто бити вперед.

Якщо чесно, перед жеребкуванням не хотів отримати у суперники Епіцентр", — підкреслив футболіст.

Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00.

Раніше Верес підписав Світюху.