Англія

Українець був відсутній на ранковому тренуванні.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустив ранкове тренування напередодні матчу з Лутоном в АПЛ. Про це повідомляє Football Daily. Причини відсутності українця невідомі.

❌ Mykhailo Mudryk



Chelsea squad in training this morning ahead of facing Luton Town on Friday 🔵 pic.twitter.com/QlxawwSO92 — Football Daily (@footballdaily) August 23, 2023

В цьому сезоні Михайло двічі виходив на заміну в матчах АПЛ проти Ліверпуля (1:1) та Вест Гема (1:3). Результативними діями Мудрик не відзначався. Загалом на його рахунку 54 ігрових хвилини.

Поєдинок проти Лутона відбудеться 25 серпня. Початок — о 22:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик "заблокував" трансфер Неймара в Челсі.