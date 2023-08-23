Українець був відсутній на ранковому тренуванні.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
23 серпня 2023, 13:31
Вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустив ранкове тренування напередодні матчу з Лутоном в АПЛ. Про це повідомляє Football Daily. Причини відсутності українця невідомі.
В цьому сезоні Михайло двічі виходив на заміну в матчах АПЛ проти Ліверпуля (1:1) та Вест Гема (1:3). Результативними діями Мудрик не відзначався. Загалом на його рахунку 54 ігрових хвилини.
Поєдинок проти Лутона відбудеться 25 серпня. Початок — о 22:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик "заблокував" трансфер Неймара в Челсі.