Англія

Форвард "лисиць" може повернутись в АПЛ.

Нападник Лестера Келечі Іхеаначо може змінити клубну прописку та знову опинитись в АПЛ. Нагадаємо, що в цьому сезоні Лестер грає в Чемпіоншипі.

Як повідомляє The Athletic, Іхеаначо привернув увагу Кристал Пелас. Контракт футболіста спливає влітку наступного року, і хоча він відповідає стилю гри тренера Енцо Марески, в Лестері розуміють, що продаж форварда поліпшить фінансову ситуацію в клубі.

В минулому сезоні Іхеаначо відіграв 35 поєдинків на клубному рівні, в яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Лестера Айосе Перес став повноцінним гравцем Бетіса.