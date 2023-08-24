Україна

Коментар тренера після важкої гри.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував кубкову перемогу над Гірником-Спорт (1:3).

"Вийшла справжня кубкова гра. Ви бачите за результатами інших матчів, що дуже важко грати незалежно від того в якій лізі команди виступають, це Прем'єр-ліга чи Перша ліга. Команди Першої ліги максимально налаштовуються на гру. Наші хлопці також молодці, ми їх попереджали, що буде дуже важка гра. Якщо буде, хоча б мінімальна, недооцінка суперника — можемо вилетіти з Кубка України. На щастя, цього не сталося. Хлопці поставилися досить професійно й здобули заслужену перемогу. Хоча, я думаю, ми могли закривати трошки раніше цю гру. Самі собі створили проблеми, дали Гірнику-Спорт надію, що вони зможуть відігратися.

Якщо дивитися на стартовий склад, у нас повністю змінилися 11 гравців у порівнянні з попереднім матчем проти Минаю. Але ми завжди, в кожному інтерв'ю, у кожному командному зібранні кажемо, що для нас всі гравці рівні. Й вони сьогодні показали, що вони гідні грати в Прем'єр-лізі. У нас просто була ротація, а тепер у нас буде приємний головний біль, кого використовувати в чемпіонаті", — цитує Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, в наступний раунд пройшли Чорноморець, Полісся, Маріуполь, Оболонь, Вікторія, Верес та Рух.