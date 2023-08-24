Англія

Перед матчем із "вовками" у "ірисок" постали дві кадрові проблеми.

Півзахисник Алекс Івобі та нападник Домінік Калверт-Льюїн не зможуть допомогти Евертону у найближчому матчі АПЛ проти Вулвергемптона. Про це повідомив головний тренер "ірисок" Шон Дайч, слова якого наводить The Athletic.

Обидва футболісти зазнали пошкоджень у минулому матчі проти Астон Вілли (0:4).

У 27-річного нігерійця проблеми із підколінним сухожиллям, через що він пропустить кілька тижнів, а у 26-річного англійця травма обличчя.

Нагадаємо, матч Евертон — Вулвергемптон відбудеться 26 серпня, о 17:00 за київським часом. Після двох турів Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, посідає останнє місце в АПЛ.