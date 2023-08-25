Англія

Шотландський фулбек за крок від до того, щоб продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Лівий захисник лондонського Арсеналу Кіран Тірні цього літа вирушить до чемпіонату Іспанії.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, Реал Сосьєдад близький до того, щоб домовитися з "канонірами" щодо оренди 26-річного шотландця на один сезон.

Відзначається, що ця орендна угода не передбачатиме пункт про викуп гравця на постійній основі.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, клуби вже повністю домовилися, тому Тірні незабаром має вирушити до Сосьєдаду проходити медогляд.

У минулому сезоні Кіран Тірні провів за Арсенал 36 поєдинків у всіх турнірах (1458 хвилин), переважно виходячи на заміни, у яких він забив один гол та віддав два асисти.