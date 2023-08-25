Англія

Бельгієць дав прогноз на сезон.

Півзахисник Арсеналу Леандро Троссар висловився щодо чемпіонства Манчестер Сіті в минулому сезоні та дав прогноз на поточну кампанію.

"Ми з повагою ставимося до того, чого вони досягли минулого сезону. Ми знаємо, як вони виступали в АПЛ, але все залежить від нас. У нас чудова якісна команда, і якщо ми маємо план на гру, і ми виступаємо найкращим чином, ми здатні кинути їм виклик. Ми завжди хочемо бути з ними на рівних.

Інші команди Прем'єр-ліги також посилилися. Важко сказати, хто братиме участь у боротьбі за титул, бо це довгі перегони, і ніколи не можна передбачити, що відбудеться протягом сезону.

Думаю, Ліверпуль та Челсі зробили кілька хороших підписань, але ми хочемо вигравати у кожному матчі, і саме з таким настроєм ми готуємось до ігор. Подивимося, де ми опинимося у підсумку", – сказав півзахисник Арсеналу.

Після двох стартових турів на вершині АПЛ Брайтон, Ман Сіті та Арсенал.