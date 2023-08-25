Іспанія

Іспанець стане одноклубником Циганкова і Довбика.

Захисник Барселони Ерік Гарсія може змінити клубну прописку, залишившись при цьому в Каталонії.

Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Cadena SER, 22-річним іспанцем цікавиться Жирона наших Віктора Циганкова та Артема Довбика.

Сам іспанський футболіст погоджується на цей перехід, оскільки розуміє, що в Жироні матиме більше ігрового часу.

Обговорюватиметься оренда захисника, а не повноцінний трансфер, тому що Хаві Ернандес все ще розраховує на Еріка Гарсію.