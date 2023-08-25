Іспанець стане одноклубником Циганкова і Довбика.
ЕРІК ГАРСІЯ - GETTY IMAGES
25 серпня 2023, 11:45
Захисник Барселони Ерік Гарсія може змінити клубну прописку, залишившись при цьому в Каталонії.
Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Cadena SER, 22-річним іспанцем цікавиться Жирона наших Віктора Циганкова та Артема Довбика.
Сам іспанський футболіст погоджується на цей перехід, оскільки розуміє, що в Жироні матиме більше ігрового часу.
Обговорюватиметься оренда захисника, а не повноцінний трансфер, тому що Хаві Ернандес все ще розраховує на Еріка Гарсію.