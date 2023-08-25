Футзал

Перший тур нового сезону чемпіонату України пройде за три дні.

Сьогодні, 25 серпня, відбудуться матчі стартового туру футзальної Екстра-ліги України у сезоні-2023/24.

Загалом перший тур пройде за три дні, але одну гру вже було перенесено на пізніший термін — йдеться про матч між київською Авророю та Кардиналом-Рівне.

Розклад матчів першого туру Екстра-ліги:

25 серпня

Рятувальник (Ромни) – in.IT (Львів), Суми, 13:00

Енергія (Львів) – Ураган (Івано-Франківськ), Львів, 15:00

26 серпня

Сокіл (Хмельницький) – SkyUp Futsal (Київ), Хмельницький, 12:00

27 серпня

МСК Харків (Харків) – ХІТ (Київ), Суми, 13:00

Додамо, що минулого тижня відбувся матч за Суперкубок України, у якому ХІТ обіграв Кардинал-Рівне з рахунком 2:0.