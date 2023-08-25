Перший тур нового сезону чемпіонату України пройде за три дні.
Гравці in.IT, facebook.com/in.it.futsal.team
25 серпня 2023, 11:45
Сьогодні, 25 серпня, відбудуться матчі стартового туру футзальної Екстра-ліги України у сезоні-2023/24.
Загалом перший тур пройде за три дні, але одну гру вже було перенесено на пізніший термін — йдеться про матч між київською Авророю та Кардиналом-Рівне.
Розклад матчів першого туру Екстра-ліги:
25 серпня
Рятувальник (Ромни) – in.IT (Львів), Суми, 13:00
Енергія (Львів) – Ураган (Івано-Франківськ), Львів, 15:00
26 серпня
Сокіл (Хмельницький) – SkyUp Futsal (Київ), Хмельницький, 12:00
27 серпня
МСК Харків (Харків) – ХІТ (Київ), Суми, 13:00
Додамо, що минулого тижня відбувся матч за Суперкубок України, у якому ХІТ обіграв Кардинал-Рівне з рахунком 2:0.