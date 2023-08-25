Ліга Європи

Головним арбітром зустрічі призначено Жерома Брісара.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про призначення суддівської бригади, яка обслуговуватиме матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між луганською Зорею і чеською Славією.

Головним арбітром буде 37-річний француз Жером Брісар. Допомагатимуть йому його співвітчизники — Алексі Оже та Орельєн Бертом'є. Резервним рефері призначено Тома Леонара.

У першій грі команда Ненада Лалатовіча поступилася з рахунком 0:2.

Гра у відповідь між Зорею і Славією відбудеться 31 серпня, о 20:00 за київським часом.