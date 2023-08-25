Англія

Німець може перейти в клуб АПЛ.

Півзахисник ПСЖ Юліан Дракслер може змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гоукінс у своєму твіттері.

За інформацією джерела, німець цікавий англійському Крістал Пелас. Між клубами вже пройшли перші переговори. сам Дракслер також висловив бажання перейти в англійську команду.

Минулий сезон 29-річний гравець проводив у оренді в лісабонській Бенфіці, за підсумком якої навряд чи залишив по собі позитивне враження.

Дракслер перейшов в ПСЖ з Вольфсбурга у 2017 році за 36 мільйонів євро. Його поточний контракт з паризьким клубом розрахований до червня 2024 року.