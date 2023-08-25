Англія

Сьогодні англієць пройде медичне обстеження.

Захисник Евертона Мейсон Голгейт найближчим часом стане гравцем Саутгемптона. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, сьогодні, 25 серпня, 26-річний англієць має пройти медичне обстеження у складі "святих".

Зазначається, що орендна угода з футболістом буде розрахована на один рік і включатиме опцію викупу.

Минулого сезону Голгейт провів дев'ять поєдинків, у яких отримав одну червону картку. У поточній кампанії він у заявку "ірисок" не потрапляв.