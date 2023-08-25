Англія

Італієць може перебратись в АПЛ.

Ліверпуль не планує відпускати Мохамеда Салаха в поточне трансферне вікно, проте визначився з потенціальною заміною на всяк випадок.

Як повідомляє видання Tuttosport, мерсисайдці зацікавлені у підписанні Федеріко К'єзи з Ювентуса. Угода оцінюється у 60 мільйонів євро, проте відбудеться тільки, якщо піде Салах.

За минулий сезон італієць відіграв 33 матчі, забивши чотири голи та віддавши шість гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль не вестиме переговорів щодо продажу Салаха, але ж представники Саудівської Аравії бувають дуже настирливими.