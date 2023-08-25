Англія

Питання щодо єгиптянина закрите.

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував чутки, що нібито саудівський Аль-Іттіхад запропонував мерсисайдцям 100 мільйонів доларів за Мохамеда Салаха.

"Нам немає про що говорити, це все повідомлення від ЗМІ. Якби й була пропозиція, наша відповідь була б відповідною: Ні, Салах — гравець Ліверпуля, він на 100% відданий команді", — цитує тренера The Athletic.

Додамо, що з Ліверпуля у літнє трансферне вікно до Саудівської Аравії перейшли Роберто Фірміно та Джордан Гендерсон. Також у складі Аль-Іттіхада виступає колишній хавбек "червоних" Фабіньо.

Нинішнього сезону Салах провів два матчі в АПЛ, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялось, що Салах увійшов до топ-5 бомбардирів в історії Ліверпуля.