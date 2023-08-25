Англія

Керівництво "червоних" не планує розлучатися з одним із лідерів команди.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах продовжить виступати у складі клубу англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" не має наміру вести переговори про можливий трансфер 31-річного єгиптянина, незважаючи на космічну пропозицію від саудівського Аль-Іттіхада.

Також наголошується, що ситуація може змінитись лише в тому випадку, якщо сам футболіст спокуситься на контракт від саудитів і особисто попросить про перехід.

Додамо, що з Ліверпуля у літнє трансферне вікно до Саудівської Аравії перейшли Роберто Фірміно, Садіо Мане та Джордан Гендерсон. Також у складі Аль-Іттіхада виступає колишній хавбек "червоних" Фабіньо.

Нинішнього сезону Салах провів два матчі в АПЛ, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.