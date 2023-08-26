Англія

Бельгієць може повернутись в Серію А.

Доля нападника Челсі Ромелу Лукаку досі залишається невизначеною, тому він все ще може змінити клуб цього літа.

Як повідомляє журналіст Меттью Лоу, лондонці готові відпустити футболіста в Рому, але за певних умов. Челсі хоче отримати 8-10 мільйонів євро за оренду, а також, щоб бельгієць знизив зарплатню до семи мільйонів на рік, щоб цю суму могла покрити Рома. Лондонці не збирається платити відсоток окладу, якщо гравець змінить клуб.

Минулого сезону Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. Форвард провів 37 матчів та забив 14 голів у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі намагатиметься продати Лукаку в Саудівську Аравію.