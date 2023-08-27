Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 серпня 2023 року, 16:00.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла відправилася у гості до Бернлі, де здобула впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Вже у першому таймі бірмінгемці фактично гарантували собі переможний результат завдяки дублю Метті Кеша. І незважаючи на спробу "бордових" відігратися після перерви, команда Унаї Емері таки здобула переможний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бернлі — Астон Вілла у 3 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Бернлі – Астон Вілла 1:3

Голи: Фостер (47) – Кеш (8, 20), Діабі (61)

Бернлі: Траффорд – Робертс, Аль-Дахіл, О'Ши, Делькруа – Мануель (Гудмундссон, 46), Каллен, Берге (Ремзі, 68), Колеошо (Редмонд, 68) – Амдуні (Ларсен, 81), Фостер (Родрігес, 81)

Астон Вілла: Ольсен – Конса, Карлос, Торрес – Кеш, Камара, Луїс, Дінь (Траоре, 81) – Діабі (Дзаньоло, 73), Макгінн – Воткінс

Попередження: Каллен (39), Берге (45+3)