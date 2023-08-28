Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри із Ньюкаслом.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував вольову перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Ньюкасла (2:1), а також поділився своїми думками про вилучення Вірджила ван Дейка.

"Гра була набагато складнішою, ніж матч із Барселоною у Лізі чемпіонів. Все було по-іншому. Ми погано розпочали гру, пропустили гол і отримали червону картку, граючи краще.

У перерві було відчуття, що щось можливе. Нуньєс з супер грою. Я не думаю, що нам потрібно було надто багато вдачі. Ми заспокоїли гру та вивели Дарвіна на ударні позиції. У нас були хороші моменти. Це був суперзрілий виступ.

Зрозуміло, що Дарвін мало грає та незадоволений. Зараз початок сезону, нам потрібно знайти стабільність та результати. Він гратиме, у цьому немає жодних сумнівів. Нам потрібні всі. Нам треба знайти вихід. Це нова команда із новими ключовими гравцями. Їй потрібен час. Він забив два голи і не може прибрати усмішку з обличчя. Для команди це було дуже важливим. Нам потрібно зібрати все докупи.

Також я вважаю, що коли Трент отримав жовту картку, то явно фолили на ньому. Так сказав четвертий суддя. Що стосується ван Дейка, то він просто біг за м'ячем і по дорозі знайшов контакт. Це був активний контакт. Якщо він отримає за цей фол три гри дискваліфікації, це буде неймовірно. Проте це дало нам шанс створити щось справді особливе. Хлопці показали гідну боротьбу.

Іноді пишуться такі історії, але я був би набагато щасливішим, якби ми змогли закінчити матч у повному складі", — наводить слова Клоппа ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ньюкасл – Ліверпуль.